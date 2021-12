Bolsonaro recebe convite e confirma presença na abertura da Festa da Uva

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro recebeu, na tarde desta terça, convite oficial para participar da abertura da Festa Nacional da Uva, em 18 de fevereiro, em Caxias do Sul. O convite foi entregue pelas soberanas da festa, a rainha Pricila Zanol e as princesas Bianca Ott e Bruna Mallmann, em encontro durante a assinatura dos contratos do leilão do sistema 5G, realizada no 3º andar do Palácio do Planalto. No encontro com os demais integrantes da comitiva, confirmou que estará presente no primeiro dia da festa, que se estende até 6 de março.

De acordo com o prefeito Adiló Didomenico, que participa da comitiva que está em Brasília, a recepção foi muita calorosa, chegando a surpreender pela forma carinhosa com que o grupo foi recebido. “O presidente não demonstrou pressa alguma e convidou vários ministros para se juntarem para as fotos”, registrou. O prefeito ainda lembrou que o presidente convidou as soberanas para que o acompanhassem na descida da rampa e participassem da solenidade de assinatura do contrato 5G, ocupando lugares na primeira fila. “Ele fez um convite público, de repercussão internacional, para que todos que lá estavam visitem a Festa da Uva. Foi a primeira vez que presenciei algo assim”, comemorou.

Em sua manifestação, Bolsonaro, ao lado das soberanas, citou a data do evento e convidou a que todos participassem. Também fez referência ao convite que recebeu das soberanas e lideranças de Caxias, definindo o Rio Grande do Sul como estado histórico e pujante.