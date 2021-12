Bombeiros combatem incêndio de grande dimensão num banhado em Rio Grande

publicidade

O Corpo de Bombeiros de Rio Grande segue desde a manhã desta quinta-feira combatendo um incêndio de grandes proporções que está ocorrendo em um banhado próximo ao quilômetro 15 BR 392. Há três focos, um próximo ao Partage Shopping, outro próximo aos trilhos na Vila da Quinta e o terceiro em frente ao antigo quartel no trevo.

Os bombeiros vão até onde conseguem chegar por ser banhado e muitas vezes o caminhão não consegue chegar. Eles acreditam que o incêndio pode se extinguir em breve.

Não há feridos nem pessoas, nem animais. As chamas não oferecem risco às residências Quem passa por estes locais deve ter cuidado em função da forte fumaça na rodovia e também na ERS 734 que leva a praia do Cassino. Além da fumaça, o forte cheiro é sentido em vários bairros da cidade. O forte calor seria uma das supostas causas do incêndio.