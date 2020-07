Bombeiros controlam incêndio no Mercado Modelo de Itaqui

publicidade

O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar, na noite deste domingo, o incêndio de proporções que atingiu o Mercado Modelo de Itaqui, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. As chamas começaram por volta das 17h50min no local, que fica na rua João Dubal Goulart, a 50 metros do Foro da Justiça Estadual, no centro da cidade. O calor chamou a atenção dos vizinhos do supermercado que acompanharam todos os procedimentos executados na área.

Segundo informações do soldado Vagner Lago - da corporação de bombeiros, coordenador das ações, o estabelecimento foi totalmente consumido pelas chamas. As paredes de alvenaria que restaram estão condenadas, acrescentou.

Três viaturas do CB e uma do Exército Brasileiro, em apoio a operação, e dez homens estiveram no local para combater fogo, visto que poderia se espalhar para edificações vizinhas. Às 20h05min, as chamas foram debeladas, com os bombeiros procedendo a partir de então a operação de rescaldo concluída às 21h. Não houve feridos.