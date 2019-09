Bombeiros Voluntários adquirem unidade autotanque em São Sebastião do Caí

publicidade

Através do convênio firmado com a Empresa Gaúcha de Rodovias, os Bombeiros Voluntários Caienses adquiriram uma unidade autotanque com capacidade para 30 mil litros de água, que será utilizada em emergências de grande porte. A novidade foi apresentada a população durante o desfile cívico, que ocorreu no último domingo, em São Sebastião do Caí. Com a nova unidade, a cidade conta agora com 66 mil litros de água embarcada.

O município é o único do Vale do Caí a possuir este tipo de unidade, que entrará em operação oficialmente em meados de outubro, junto com a plataforma elevatória. Ambas as unidades estão recebendo os ajustes finais.