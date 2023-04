BOPE realiza simulação de gerenciamento de crise em Porto Alegre

publicidade

O Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar (BOPE) realizou uma simulação de manifestação com obstrução de via, no bairro Anchieta, em Porto Alegre, nesta terça-feira. A ação teve como objetivo aprimorar a capacidade de gerenciamento de crise da Brigada Militar, buscando uma maior qualificação e atualização dos conhecimentos e protocolos.

Durante o exercício, os participantes puderam presenciar cenas de fogo, bombas, chegada do Corpo de Bombeiros e Samu em uma simulação de situação complexa. As simulações fazem parte do curso de Gerenciamento de Crise, realizado, organizado e executado pelo BOPE durante 45 dias. Os alunos são oficiais que atuam no comando ou subcomando em seus batalhões. Essa edição contou com a participação de servidores de outros estados, como São Paulo, Paraná, Pernambuco e Pará.

O Tenente Coronel Santos Rocha, que organizou a ação, explicou que toda a figuração é feita por alunos e que esses exercícios aprimoram a tomada de decisão em momentos de crise. “Os exercícios nestes cenários complexos são uma forma de vivenciar as situações mais próximas da realidade e testar a capacidade de decisão. O foco está em minimizar os danos, ajudar as pessoas e salvar vidas”, explicou.