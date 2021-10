BR 392 entre Pelotas e Rio Grande será bloqueada durante a tarde desta sexta-feira

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a BR 392, entre Pelotas e Rio Grande, no Sul do Estado, ficará totalmente bloqueada entre 14h e 18h desta sexta-feira. A medida será tomada para a retirada de um caminhão com produto perigoso que tombou no quilometro 54 da rodovia no final da tarde de ontem.

Ninguém se feriu no acidente, mas tendo em vista a possibilidade de vazamento do produto que está dentro do caminhão (gás), durante a operação e os fortes ventos na região, será isolado da ponte do Canal São Gonçalo até a Unidade Operacional da PRF (balança). Em caso de chuva a operação não será realizada.