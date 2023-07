Brinquedo de parque de diversões quebra e deixa dois feridos em São Vicente (SP); veja vídeo

publicidade

Um brinquedo de um parque de diversões de São Vicente, no litoral de São Paulo, quebrou e caiu sobre duas pessoas na noite da última sexta-feira (7). Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver uma parte da estrutura de iluminação da atração Kamikaze se desprendendo e caindo sobre quem passava embaixo.

Uma peça do brinquedo “Kamikaze” se soltou e feriu duas pessoas em São Vicente, no litoral de SP. O acidente aconteceu na última sexta-feira (07/07). As vítimas foram socorridas pelos bombeiros e levadas ao Hospital Municipal da cidade. A policia investiga as causas do acidente. pic.twitter.com/qbWNQ6ckWM — Aldo Almeida (@AldoAlmeida013) July 8, 2023

Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), as vítimas foram duas mulheres de 53 e 25 anos. Elas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com ferimentos no rosto e na perna. Ainda segundo a pasta, o caso foi registrado na delegacia de São Vicente como queda acidental.

O R7 procurou a prefeitura de São Vicente para comentar o caso, mas não obteve resposta até a publicação desta nota.