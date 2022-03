Busão da Vacina estaciona na Praça Punta del Este nesta quarta-feira em Novo Hamburgo

publicidade

A Unidade Móvel de Vacinação, o Busão da Vacina, estará nesta quarta-feira, das 13h às 18h, estacionado na Praça Punta del Este, em frente ao shopping de Novo Hamburgo, para a aplicação da vacina contra a Covid-19.

Serão aplicadas, exclusivamente com o imunizante da Pfizer, a primeira, segunda, terceira e quarta doses para quem estiver apto a receber. A aplicação das vacinas ocorre por ordem de chegada ao local.

A primeira dose será aplicada em adolescentes de 12 anos ou mais, que devem estar acompanhados pelos responsáveis, apresentar documento com foto ou certidão de nascimento, cartão SUS ou comprovante de residência no município. Já as pessoas de 18 anos ou mais devem apresentar documento com foto, cartão SUS ou comprovante de residência no município. A segunda dose será para quem tomou a primeira dose até o dia 23 de janeiro, ou antes, dos imunizantes da Pfizer ou da AstraZeneca. É necessário apresentar o comprovante da primeira dose, documento com foto, cartão SUS ou comprovante de residência no município.

Já a terceira dose (ou dose de reforço) será para pessoas de 18 anos ou mais que receberam a segunda dose de qualquer imunizante (CoronaVac, Pfizer ou AstraZeneca) até o dia 23 de novembro ou antes. É necessário apresentar comprovante da segunda dose, documento com foto, cartão SUS ou comprovante de residência no município. E a quarta dose é destinada para pessoas de 18 anos ou mais, com imunossupressão, que tenham recebido a terceira dose até o dia 23 de novembro. É obrigatório apresentar laudo médico que comprove a imunossupressão.

Veja Também