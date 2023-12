Câmara de Porto Alegre recebe fórum anual da Faders Acessibilidade e Inclusão

publicidade

O plenário Ana Terra, na Câmara de Porto Alegre, recebeu mais uma edição do Fórum Anual das Políticas Públicas para pessoas com deficiência (PcD) e pessoas com altas habilidades e superdotação (PcAHSD) da Faders Acessibilidade e Inclusão. Este foi o último encontro do ano realizado pela entidade, que promoveu ainda outros 10 fóruns regionais em 2023. Ao final, uma carta foi redigida elencando as principais propostas e combinações para o desenvolvimento de políticas de acessibilidade em 2024 no Rio Grande do Sul.

De acordo com o diretor-presidente da Faders, Marquinho Lang, uma das principais lutas será em prol das altas habilidades e superdotação, além da acessibilidade. Ele cita ainda que, apenas neste ano, a entidade percorreu 4.905km para visitar cidades no interior do RS e dar voz a todos. “Temos vários municípios aqui representados e isso nos dá uma responsabilidade a mais para preparar um 2024 com mais sucessos. Temos algumas demandas nas áreas da educação e assistência social, além de toda a questão da segurança e da acessibilidade como um todo”, contou.

Recentemente, a secretaria estadual que a Faders está ligada mudou de nome, passando de Assistência Social para Desenvolvimento Social. “A gente não quer ser assistencialista, mas sim promover o desenvolvimento de todas as pessoas e de políticas que permitam a acessibilidade. A gente tem um monte de lei, mas sabe que é muito difícil que elas saiam do papel. Mas nós vamos fazer a diferença”, reforçou.

Uma das autoridades presentes no fórum foi o vereador Alvoni Medina, que preside a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. “A gente vê aqui o empenho da Faders e todos aqueles que fazem parte desta instituição em ajudar. Nós sabemos da grande dificuldade que nós temos na acessibilidade em Porto Alegre e isso precisa ser passado, não só para Porto Alegre, mas em todos o RS. Tem que ter acessibilidade. As pessoas precisam ter o direito de ir e vir, sem ter nenhum tipo de restrição”, completou o vereador.

Novidade para o verão

Durante a abertura do fórum, o presidente da Faders anunciou também a implementação de 27 guaritas acessíveis no RS, em ação realizada de forma conjunta entre a entidade e o Corpo de Bombeiros, através da Operação Verão. A Faders disponibilizará cadeiras anfíbias e capacitação para os guarda-vidas possam auxiliar no momento de lazer dos banhistas. “A pessoa com mobilidade reduzida ou cadeirante vai chegar na guarita e o guarda-vidas vai ajudar que ela possa tomar seu banho de mar ou rio”, explicou Marquinho Lang.