Cãopeonato de Vôlei Misto vai beneficiar animais de Esteio

publicidade

Estão abertas as inscrições para o 1° Cãopeonato de Vôlei Misto beneficente em prol da causa animal de Esteio. As disputas ocorrem no dia 13 de março, a partir das 8h, no Ginásio Municipal Edgar Piccioni, no bairro Olímpica. Podem participar do campeonato de vôlei amador, atletas de toda a região com idade a partir dos 18 anos. Haverá premiação para os três primeiros lugares e atletas destaques.

De acordo com uma das organizadoras do evento, a jornalista Denise Morato, todo o valor angariado durante a competição será revertido para a compra de ração animal. A previsão é que pelo menos 12 equipes participem do torneio. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 25 de fevereiro. Mais informações pelos telefones no (51) 99905-1330 e (51) 98619-4072.

Veja Também