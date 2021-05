Cachoeirinha comemora aniversário com live neste sábado

publicidade

A cidade de Cachoeirinha completa 55 anos neste sábado e devido a pandemia do novo coronavírus a comemoração neste ano será através de uma live, que tem a previsão de cinco horas de programação. Além do aniversário, o evento online vai agregar o projeto Momento Cultural Viva Cachoeirinha, com dez shows de artistas locais e lançamento da Campanha do Agasalho.

Ao longo da live, que inicia às 15h, a população também pode passar pela Praça do Ecoturismo, na avenida Beira Rio, ao lado da Casa de Cultura, e deixar doações de agasalhos, material escolar, brinquedos, roupa de cama, cobertores, travesseiros, máscaras, alimentos e ração para pet. Os donativos serão repassados as famílias em vulnerabilidade social que tem sofrido ainda mais com a pandemia.

