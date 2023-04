Calor retorna ao Rio Grande do Sul com segunda-feira quente

publicidade

Depois de dias com temperaturas amenas, o calor voltará a ser registrado em território gaúcho nesta segunda-feira. Termômetros devem ficar ao redor ou acima dos 30ºC em áreas como o Oeste, o Noroeste, os vales e a Grande Porto Alegre, segundo a MetSul Meteorologia.

Na Capital do Estado, por exemplo, a mínima deverá ser de 18ºC e a máxima de 30ºC.

Há chance de nevoeiro ou nuvens baixas na primeira metade do dia no Sul do RS. À tarde, não se pode descartar chuva extremamente isolada e passageira em poucos pontos do território gaúcho.

Veja as mínimas e máximas em algumas cidades:

Torres 18ºC / 26ºC

Caxias do Sul 16ºC / 26ºC

Erechim 16ºC / 27ºC

Santa Rosa 16ºC / 32ºC

Santa Maria 17ºC / 29ºC

Uruguaiana 16ºC / 30ºC

Bagé 16ºC / 27ºC