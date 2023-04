Calor segue no RS e poderá marcar até 35ºC nesta terça-feira

publicidade

A terça-feira será de mais um dia de calor outonal no Rio Grande do Sul. De acordo com a previsão da Metsul, quase todo o Estado deve registrar máximas próximas de 30ºC durante a tarde, com destaque para as regiões dos vales onde os termômetros podem chegar a 35ºC. A exceção do clima quente fica com as regiões da costa e Aparados, onde o temperatura deve será amena.

Durante o dia, o território gaúcho também deve ter nebulosidade, provocado pelo ar quente. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC e a máxima de 33ºC.

Veja a temperatura em alguns cidades gaúchas

Torres 18ºC / 28ºC

Caxias do Sul 16ºC / 28ºC

Santa Rosa 18ºC / 33ºC

Santa Cruz 18ºC / 35ºC

Libramento 15ºC / 31ºC

Pelotas 17ºC / 31ºC