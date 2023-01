Caminhada do Janeiro Branco promove conscientização sobre saúde mental em Porto Alegre

publicidade

Um evento para conscientizar sobre a importância da preservação da saúde mental foi realizado neste domingo, em Porto Alegre. A 2ª Caminhada do Janeiro Branco reuniu por volta de 100 pessoas no Parque Farroupilha, entre autoridades, representantes de associações como Amrigs, Cremers e OAB, e integrantes de serviços que promovem esta forma de tratamento, todos vestidos de branco. O evento teve como tema “O Mundo pede Saúde Mental”, e foi promovido pelos gabinetes do deputado estadual Elizandro Sabino e vereadora de Porto Alegre Psicóloga Tanise Sabino.

“As pessoas podem ter muitos focos e objetivos, mas o principal é sempre cuidar de sua saúde mental. Estando bem com sua mente, tudo o mais vai andar bem. A saúde mental é a base para que a pessoa tenha uma família bem organizada, entendendo seu papel dentro dela”, salientou o deputado, autor da lei que instituiu, em 2019, a Campanha Janeiro Branco no Rio Grande do Sul. De acordo com ele, o objetivo da ação é também fomentar o debate persistente e trabalhar o assunto de forma individual e coletivamente.

Para a vereadora Tanise, a importância da caminhada se justifica em colocar o assunto na pauta da cidade. “Estamos melhorando nas políticas públicas de saúde mental na Capital, mas ainda há o que ser feito. As pessoas têm que buscar sua resiliência e superação, e inclusive buscar sair de sua zona de conforto. Precisamos falar sobre este assunto, bem como os temas da ansiedade, suicídio, por exemplo, os quais temos que nos debruçarmos para debater”, disse ela. Ainda segundo Tanise, há 15 Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs) em Porto Alegre, mas que seriam necessários “mais alguns, especialmente na zona Sul, Extremo Sul e região das ilhas”, comentou.

O prefeito Sebastião Melo vestiu a camiseta e esteve presente. Na visão dele, a pandemia trouxe uma piora em problemas de saúde mental para muitas pessoas. “A Prefeitura tem dado atenção especial a este público, mas se não houver um trabalho conjunto com a sociedade organizada, não daremos conta de tudo. Este é o momento em que precisamos cuidar do corpo, mas também da mente. Conversando com a família, com o vizinho, por meio do esporte, do lazer”, pontuou.