Campanha arrecada donativos para cães e gatos em Uruguaiana

publicidade

Teve início nesta quarta-feira a "Campanha Arrecada Bicharada", iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Uruguaiana (SEMA). O trabalho visa a arrecadação de agasalhos, cobertores e materiais de limpeza para posterior repasse aos abrigos de cães e gatos da cidade e Canil Municipal. “A partir de hoje estaremos recebendo as doações diretamente na sede da Secretaria, no segundo andar do Mercado Público, localizado na avenida Presidente Vargas, das 9h às 12h.

No dia 5 de julho, em parceria com as organizações não governamentais e associações que trabalham em prol dos animais, acontece o "Dia A" da ação com coleta de donativos pelo sistema Drive-Thru, quando a comunidade poderá levar doações sem que haja aglomeração.

As estratégias estão planejadas, disse Sheila Ripoll, titular interina da pasta. Os proprietários de abrigos comunitários estão sendo cadastrados pela Secretaria para o recebimento das doações e devem ser efetivadas na sede da SEMA.