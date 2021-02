Canoas flexibiliza medidas e adota protocolos da bandeira amarela

publicidade

A partir desta terça-feira, Canoas passa a adotar as medidas e protocolos da bandeira amarela. Isso é possível porque o mapa definitivo da 39ª rodada do Distanciamento Controlado, divulgado na segunda-feira pelo governo do Rio Grande do Sul, indicou a região de Canoas com bandeira laranja.

Como a cidade adotou sistema de cogestão, pode utilizar classificação mais branda dentro do modelo utilizado pelo governo estadual no combate à pandemia do novo coronavírus. Entre os indicadores, Canoas registrou queda de 25% no número de óbitos entre as cidades que integram a macrorregião metropolitana. Em relação às hospitalizações confirmadas para Covid-19 registradas nos últimos sete dias, o município teve uma redução de 29%.

“É a primeira vez desde o início da pandemia que Canoas poderá ter restrições mais brandas. Esse é um avanço conquistado pelo esforço conjunto da Prefeitura com os cidadãos”, disse o secretário municipal de Governança e Enfrentamento à Pandemia, Felipe Martini.

Na bandeira amarela, acontece uma maior flexibilização nas atividades. Cinemas, por exemplo, poderão adotar uma ocupação de 40%, com distância mínima de dois metros, quando permitido alimento ou bebida. Sem o consumo desses itens, a ocupação pode subir para 50%, com distanciamento mínimo de um metro.

Veículos de transporte coletivo devem circular com janelas abertas e com ocupação máxima de 70% para metropolitano comum e 60% para linhas municipais. Salões de festas podem funcionar com limite de 100 pessoas, somados público e trabalhadores, dois metros de distância entre as mesas e quatro horas de duração do evento. A regra vale para eventos infantis e eventos sociais.