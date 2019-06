Canoas inaugura espaço para atividades culturais e esportivas

publicidade

A partir desta terça-feira, a comunidade do bairro Mathias Velho, de Canoas, e famílias que residem no seu entorno, passam a contar com um espaço totalmente moderno voltado ao desenvolvimento de ações socioassistenciais, culturais e esportivas em um único ambiente. Trata-se da Estação Cidadania, inaugurada nesta segunda-feira com a presença do ministro da Cidadania, Osmar Terra. O espaço, de 1,7 mil metros quadrados, abriga ginásio para a prática de ginástica rítmica e artística, com quadra em piso sintético, arquibancada para 177 pessoas, espaço para a prática de judô, academia, sala de professores, copa, enfermaria e vestiários. Na área externa, os visitantes e atletas também contam com uma pista de atletismo para a prática dos 100 metros rasos, salto em distância e arremessos. As atividades, voltadas à promoção de valores de cidadania, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, são totalmente gratuitas.

A inauguração faz parte das comemorações do aniversário de 80 anos de Canoas. Na ocasião também foram entregues os ônibus do Sistema Único de Assistência Social (MobSuas). Além de Canoas, cidades como Porto Alegre, Viamão, Cachoeirinha, Esteio, Canela e Santo Antônio da Patrulha também foram contempladas.

O prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, disse que a inauguração do equipamento é de grande importância, tendo em vista que o Mathias Velho é o maior bairro da cidade e um dos mais populosos do Estado. “A intenção é ocupar a gurizada com o esporte e atividades culturais, visando a promoção da cidadania. É a porta para transformar vidas.”

Terra disse que esta é apenas a primeira fase a ser entregue. “Estou comprometido em ampliar a área e o número de ações por aqui. Queremos ainda inserir oficinas de teatro, cinema e internet com banda larga. A Estação Cidadania é um espaço muito importante. Esporte é cidadania. Cultura é cidadania”, relatou.

Moradora do bairro, Caroline Silva da Silva, 16 anos, que acompanhou de perto a construção do prédio e a finalização dos detalhes, disse que estava bem ansiosa para a abertura do local. “As expectativas são boas. Gosto muito de jogar vôlei. Esse espaço será de grande serventia para a comunidade do bairro e de toda a Canoas”. O espaço Estação Cidadania fica na Avenida Rio Grande do Sul, 3320.