Canoas retoma aplicação da segunda dose contra a Covid-19 na quarta-feira

Na quarta-feira, a prefeitura de Canoas realiza novo mutirão para aplicação das segundas doses do imunizante AstraZeneca para quem se vacinou até 15 de junho. As doses estarão disponíveis em 27 unidades de saúde, das 8h às 17h, com distribuição de senhas até às 16h45.

Na Sala de Imunização do Hospital Universitário de Canoas (HU), segue a aplicação de primeiras doses para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, gestantes e puérperas, das 9h às 15h. Também está disponível no local a segunda dose da Pfizer para gestantes e puérperas que fizeram a primeira dose da AstraZeneca.

Em repescagem realizada pela prefeitura no sábado, 1,1 mil canoenses com 18 anos ou mais receberam a primeira dose do imunizante contra o coronavírus. A ação aconteceu no ParkShopping Canoas e no Canoas Shopping.

