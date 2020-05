Capela é interditada após velório de vítima de Covid-19 em Sapucaia do Sul

publicidade

A capela de uma funerária foi interditada por equipes da Vigilância Sanitária em Sapucaia do Sul, no último sábado, após a realização de um velório, com portas e caixão abertos, da sétima vítima da Covid-19 em Sapucaia do Sul. De acordo com relatos, havia a presença de diversas pessoas e, segundo informações da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, o paciente de 52 anos, morador do bairro Capão da Cruz, chegou na última quarta-feira à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h inconsciente e com parada cardiorrespiratória.

Conforme o grupo hospitalar, apesar das manobras de reanimação realizadas pela equipe durante 40 minutos, o paciente, com histórico de asma e hipertensão, não resistiu e morreu. Seguindo os protocolos oficias em tempos da pandemia, a equipe fez coleta para teste de coronavírus. A esposa e o filho da vítima foram informados de que se tratava de um caso suspeito de Covid-19 e foram avisados que deveriam manter distância e não poderiam tocá-lo. Em seguida, o corpo foi preparado com o rigor exigido pelos protocolos e colocado em saco impermeável com a devida identificação de suspeita do lado externo, até ser entregue à funerária.

A FHGV reiterou que vem tomando todas as medidas exigidas pela Anvisa e pela Secretaria Estadual da Saúde no sentido de prevenir e proteger a saúde e o bem-estar dos usuários, seus familiares, e trabalhadores da instituição com relação ao contágio da Covid-19. A Prefeitura de Sapucaia do Sul confirmou que a testagem deu positivo e garante que todos os familiares serão testados, conforme o protocolo do Ministério da Saúde, e outros encaminhamentos deverão ser definidos em reunião que deve acontecer nesta segunda-feira.

Sapucaia do Sul conta com 122 casos confirmados, 54 recuperados e 7 mortes. O município já realizou 836 testes e 20 seguem aguardando o resultado. Dos casos confirmados, sete estão hospitalizados, sendo cinco na UTI e dois na Clínica Covid.