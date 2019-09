Carlos Barbosa amplia sistema de coleta de lixo por contêineres

publicidade

A Administração Municipal de Carlos Barbosa está realizando a instalação de 100 contêineres de lixo, em 50 pontos que contemplam os bairros Vila Nova, Planalto, Aurora e Ponte Seca.

De acordo com o setor de Meio Ambiente, no total, são 320 contêineres de lixo, distribuídos em aproximadamente 160 locais no perímetro urbano. Em cada ponto, contém duas unidades, sendo um amarelo para lixo seco e um verde para lixo orgânico.

Com a nova instalação, onde existem as lixeiras antigas, a prefeitura está solicitando que os moradores efetuem a remoção das mesmas, a fim de evitar transtornos no momento da coleta. O investimento mensal do município é de R$ 64 mil reais, pagos com recursos públicos. O valor inclui a instalação, manutenção e higienização dos equipamentos.