Casca avalia estragos por temporal

A Prefeitura de Casca, no Norte do Estado, mobilizou na manhã desta quarta-feira, equipes das secretarias de Obras e Agricultura para auxiliar as famílias da zona urbana e interior do município afetadas pelo temporal registrado no final da tarde de terça-feira. O secretário de Obras e Trânsito, Ivonir Luis Stringer informou que pelo menos 20 casas tiveram a cobertura parcialmente danificada. “O vento que atingiu parte do município também derrubou postes de energia e árvores e danificou também a cobertura de galpões”, disse.

Stringer informou que vitrines de lojas comerciais foram destruídas e estruturas metálicas de garagens foram arrancadas com o vento. “Felizmente não tivemos pessoas feridas e estamos realizando um levantamento completo do número de famílias afetadas e a dimensão dos estragos”, observa.

Na cidade vizinha de Paraí ocorreu queda de granizo e também foram registrados danos em residências. Não houve registro de feridos, mas os danos estão sendo contabilizados nas duas cidades.

As temperaturas mantem-se elevadas, próxima de 40 graus no Norte do Estado. Nos últimos dias foram registradas chuvas esparsas localizadas e que em nada mudam o quadro da estiagem, com perdas no setor agropecuário e desabastecimento de água de famílias que residem no interior dos municípios.