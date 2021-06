Caxias deve liberar apresentações musicais, eventos sociais e self service nos restaurantes

publicidade

O Comitê de Crise da Prefeitura de Caxias do Sul, deliberou nesta terça-feira (15) sobre novas medidas para prevenção e combate ao coronavírus. Os regramentos têm por base as orientações da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne) e serão oficializadas nesta quarta-feira, com a publicação no Diário Oficial da Prefeitura.

Dentre as principais medidas está o retorno das apresentações musicais ao vivo, condicionadas ao cumprimento de distanciamento controlado ou uso de acrílico de separação entre os profissionais e o público. Também será permitido que eventos sociais sejam realizados com presença máxima de 70 pessoas e a volta do self-service nos restaurantes, desobrigando uso de luvas, mas com a exigência de controle por parte de funcionários.

Além de considerar as orientações da Amesne, o grupo de trabalho considerou ainda a situação atual da pandemia. De acordo com a secretária da Saúde, Daniele Meneguzzi, o quadro é estável, mas em patamar elevado de internações em unidades de terapia intensiva e enfermarias clínicas. A situação, segundo ela, exige a continuidade de protocolos de prevenção, como distanciamento controlado, uso de máscaras e higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel.