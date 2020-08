Caxias do Sul e Rio Grande registram novos óbitos pela Covid-19

publicidade

As cidades de Rio Grande e Caxias do Sul registram oito novas mortes pela Covid-19 no final de noite desta sexta-feira. No sul do Estado, foram cinco novas mortes, elevando o total para 110. Na cidade serrana, três idosos não resistiram a doença, totalizando 95 mortes pelo coronavírus.

Segundo a secretaria municipal de Rio Grande, nesta sexta-feira, houve o acréscimo de 44 casos de pessoas que foram confirmadas com o novo coronavírus. Os óbitos registrados são de dois homens e três mulheres. Um homem tinha 81 anos e possuía diabetes e doença renal crônica. Ele faleceu no último dia 26. Outro homem de 44 anos que tinha doença neurológica crônica e faleceu no último dia 29 de julho em Bagé onde estava internado.

Três mulheres também estão entre as vítimas mais recentes do coronavírus em Rio Grande. Uma, de 68 anos era hipertensa e faleceu no último dia 26. Outra, de 64 anos, diabética faleceu no último dia 22 e uma idosa de 83 anos, que tinha doença cardiovascular crônica e doença neurológica crônica faleceu no último dia 26.

O total de pacientes infectados com o novo coronavírus está em 2.435, sendo que 84 ainda estão em isolamento domiciliar e/ou hospitalar, 110 pessoas morreram, e 2.241 foram recuperadas.

Em Caxias do Sul, os óbitos foram de uma idosa de 90 anos, acamada. Ela internou no Hospital Virvi Ramos dia 18 de agosto e faleceu ontem (27), um idoso de 82 anos, com hipertensão e doença pulmonar crônica. Ele internou na UTI do Hospital Pompeia dia 19 de agosto e faleceu nesta sexta-feira (28) e uma idosa de 73 anos, com obesidade. Ela internou no dia 11 de agosto na UTI do Hospital Geral e faleceu no último dia 26.

Dessa forma, Caxias do Sul registra 95 óbitos, sendo 52 masculinos entre 32 e 94 anos e 43 femininos entre 33 e 97 anos.