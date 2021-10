Caxias do Sul inicia vacinação de estudantes em escolas nesta quinta-feira

publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) inicia, nesta quinta-feira, a vacinação itinerante em escolas municipais de Caxias do Sul. A vacina contra Covid-19 estará disponível aos adolescentes a partir de 12 anos, como uma estratégia para facilitar e agilizar a imunização desse grupo.

Durante a manhã a ação ocorre nas escolas Angelina Sassi Comandulli, no bairro Pôr do Sol e na Engenheiro Dario Granja Sant’Anna no bairro Santo Antônio. Os estudantes de 12 a 15 anos devem levar uma autorização assinada, que foi encaminhada previamente aos colégios e também está disponível no site da prefeitura. Para quem tem 16 e 17 anos essa medida não é necessária.

Outras instituições serão atendidas com a campanha, que inicia na rede municipal de ensino, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (SMED). O objetivo é ofertar mais uma opção de vacinação aos adolescentes, para ampliar o número de vacinados nessa faixa etária. Até esta quarta-feira, 53% dos meninos e meninas de 12 a 14 anos fizeram a primeira dose e 72% dos de 15 a 17 anos. A vacina para adolescentes também segue disponível em Unidades Básicas de Saúde e Vacinadoras e na Praça Dante Alighieri.

