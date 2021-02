Caxias do Sul libera uso de parques e flexibiliza horário de comércio

publicidade

O Gabinete de Crise do Município de Caxias do Sul, levando em consideração a manutenção da bandeira laranja pela quarta semana consecutiva, decidiu flexibilizar a presença de público em algumas atividades.

O novo decreto permite a ampliação do horário dos estabelecimentos, que passa agora das 23h para 1h da madrugada, respeitando o limite de distanciamento e quantidade de pessoas (casas noturnas permanecem com limite de quatro horas para a duração dos eventos); lojas de conveniências poderão disponibilizar mesa na área interna para uso dos clientes, respeitando as regras de distanciamento e horário limite de atendimento; o público poderá voltar a frequentar praças e parques não só para caminhadas, mas para permanecer no local; passa a ser liberado o uso das academias da terceira idade e de parquinhos infantis, com a recomendação de que os aparelhos sejam higienizados antes do uso e academias esportivas poderão voltar a atender 24h.

“Avaliando a estabilidade dos números e a manutenção da bandeira laranja, e já que o decreto estadual nos faculta essa possibilidade, nós estamos flexibilizando, sem perder de vista a responsabilidade como sociedade de nos cuidar e cuidar do próximo. Nós pedimos a colaboração e o empenho dos responsáveis por casas de eventos, restaurantes, etc, para que cumpram rigorosamente os protocolos de saúde, para que a gente não tenha um retrocesso”, declarou o prefeito Adiló Didomenico.