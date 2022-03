Caxias do Sul monitora qualidade do ar em prédios públicos

publicidade

Caxias do Sul está realizando o monitoramento da qualidade do ar em prédios públicos como Unidades Básicas de Saúde, escolas e unidades de governo que dispõem de ar-condicionado. Além da temperatura adequada do ambiente, o município preocupa-se também com a qualidade do ar que circula nesses espaços.

A análise do ar é realizada por empresa contratada que se responsabiliza tecnicamente pelos laudos emitidos. São avaliadas questões como presença de fungos, concentração de dióxido de carbono e de poeira, além da temperatura, umidade e velocidade do ar.

O Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) já realizou cerca de 300 análises da qualidade do ar de quase 500 locais que contam com equipamentos de climatização, abrangendo Unidades Básicas de Saúde, escolas e unidades de governo. A análise apontou que menos de 0,5% dos locais precisavam fazer adequações em virtude de fungos ou dióxido de carbono.

Além de monitorar a qualidade do ar, o Plano já realizou a manutenção e limpeza de todos os equipamentos. Em seis meses, a análise voltará a ser realizada. A execução do PMOC acontece numa ação conjunta das Secretarias de Recursos Humanos e Logística (SMRHL) e Obras e Serviços Públicos (SMOSP).

