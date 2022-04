Caxias do Sul quer Semana Lixo Zero no calendário oficial do município

publicidade

A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul está analisando o projeto de lei que tem como objetivo implementar a Semana Lixo Zero no calendário oficial do município. Segundo o projeto, o evento ocorrerá sempre na última semana de outubro e contemplará a realização de atividades voltadas à discussão e conscientização sobre a temática dos resíduos sólidos. Conforme dados informados ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), em 2019, em Caxias do Sul, a quantidade recolhida na coleta seletiva representou mais de 22 mil toneladas no ano, número alarmante que mostra a urgência da conscientização.

O evento Semana Lixo Zero acontece anualmente, na última semana de outubro, de forma simultânea, em mais de 120 cidades brasileiras. É organizada por voluntários locais, em parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil e com a participação de empresas, entidades, organizações, órgãos públicos e população em geral.

A proposição busca fomentar a educação e conscientização da população, empresas, entidades e órgãos públicos para o correto encaminhamento de resíduos sólidos na cidade. O conceito “lixo zero” consiste em uma meta econômica e eficiente que busca o máximo aproveitamento e o direcionamento correto de resíduos recicláveis e orgânicos nas cidades. O conceito objetiva o fim da destinação destes materiais para aterros sanitários ou para incineração, tendo como consequência direta a redução do custo da coleta seletiva.

Ainda conforme o projeto de autoria do vereador Rafael Bueno (PDT), a semana tem como objetivo fomentar soluções para redução, reutilização, reciclagem, compostagem e não geração de lixo com ações educativas e de conscientização sobre o tema. Assim como a realização de palestras, fóruns, seminários, audiências públicas, bem como ações coletivas de prática de limpeza em espaços públicos e incentivo do consumo consciente.

Veja Também