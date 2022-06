Caxias do Sul torna obrigatória a identificação de assentos preferenciais para autistas

publicidade

Caxias do Sul tornou obrigatória a identificação de reserva de assentos nos ônibus do transporte coletivo para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A medida passou a valer já nesta terça-feira. Pata tanto, estão sendo colocados adesivos com o símbolo da TEA nos assentos preferenciais dos veículos. Todos os 240 ônibus da Viação Santa Tereza (Visate), empresa responsável pelo serviço, estão sendo adesivados. O projeto foi sancionado pelo prefeito Adiló Didomenico ainda na segunda-feira, depois de ter sido aprovado pela Câmara de Vereadores.

Pais, mães ou responsáveis devem seguir o mesmo procedimento de pessoas com deficiência para tentar conseguir a gratuidade no transporte coletivo. Para isso, devem procurar uma Unidade Básica de Saúde ou uma entidade que auxilie pessoas com deficiência (PcD) para que um médico ateste a condição. No mesmo local, será feito um cadastro para a pessoa com TEA. Em seguida, os familiares devem procurar a Secretaria de Trânsito. Se aprovado, o pedido é repassado à Visate.

