Caxias do Sul vacina contra Covid-19 pessoas de 55 anos ou mais neste sábado

Caxias do Sul vai vacinar neste sábado, pessoas de 55 anos ou mais contra a covid-19. O imunizante também estará disponível para pessoas com comorbidades ou deficiência permanente de 18 anos ou mais, bem como profissionais da educação.

A secretaria municipal da Saúde informa que 11 pontos estarão abertos para aplicar a vacina: as UBSs Cruzeiro, Esplanada, Vila Ipê, Reolon, Desvio Rizzo, Eldorado e Cinquentenário e as quatro UBVs, Centenário, São Ciro, Cristo Operário e Alvorada. Gestantes e puérperas de 18 anos ou mais também poderão se vacinar, mas somente nas quatro UBVs. Será aplicada a primeira dose. As Unidades estarão abertas das 8h30min às 14h. É obrigatório apresentar documento oficial com foto, CPF e Cartão SUS (se tiver).

Bento Gonçalves realiza no domingo, drive-thru para vacinar pessoas de 55 ou mais. A vacina AstraZeneca será aplicada na Fundaparque, das 8h às 14h.

