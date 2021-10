Caxias inicia processo de regularização fundiária de mais um núcleo habitacional

publicidade

Servidores da Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU) de Caxias do Sul estarão no núcleo habitacional Floresta II para iniciar a regularização fundiária do local neste sábado, a partir das 8h, . Após a reunião, os moradores já poderão fazer o recadastramento, mediante apresentação da documentação, que servirá para iniciar os trâmites legais do processo. O encontro ocorrerá na rua Virgílio Curtulo, 17.

A previsão de emissão dos títulos de propriedade do programa “Esse terreno é meu” às famílias é para o primeiro trimestre do próximo ano. A ocupação do Floresta II começou em 2004 em uma área verde de 10.510m², pertencente ao loteamento Sanvitto, a qual, hoje, está subdividida em 53 lotes.

Conforme o titular da SMU, João Uez, esse primeiro encontro servirá para que a comunidade local entenda o processo e tire as suas dúvidas. “Estamos convidando as cerca de 60 famílias para o recadastramento que ocorrerá. Essa será a primeira etapa para, logo ali na frente, entregarmos os títulos para quem reside na área. A nova lei encurta o tempo, os procedimentos e diminui as exigências para que possamos regularizar, contando com o apoio da comunidade”, afirma. O programa “Esse terreno é meu” já encaminhou a regularização de lotes no Núcleo Habitacional Marumbi e nos loteamentos Vitória e Conquista.

