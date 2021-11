Caxias mantém vacinação contra Covid-19 na Praça Central

publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul informa que nesta sexta-feira haverá vacinação contra a Covid na Praça Dante Alighieri, no centro da cidade. A aplicação das doses ocorre das 12h às 17h30min.

Também no sábado, das 10h às 13h, uma unidade móvel da SMS fará a imunização na Praça Dante Alighieri. Serão ofertadas a primeira dose para pessoas de 12 anos ou mais, segunda dose para quem se vacinou com AstraZeneca ou Pfizer e terceira dose para idosos, profissionais de saúde e pessoas com imunossupressão. No sábado, não haverá segunda dose de Coronavac.

O público deve ficar atento às alterações na vacinação na Praça Dante Alighieri a partir de terça-feira, pois não haverá mais a terceira dose. Nesse local seguirá sendo ofertada a primeira dose para adolescentes (12 a 17 anos) e para adultos de 18 a 40 anos, e a segunda dose das três vacinas, como ocorre em dias úteis.

A terceira dose para idosos passará a ficar concentrada em Unidades Básicas de Saúde e Vacinadoras (UBSs e UBVs), as mesmas que já ofertavam esse serviço. Na segunda-feira, feriado da Proclamação da República, não haverá vacinação.

