Caxias registra mais 14 mortes por Covid-19

publicidade

A Secretaria da Saúde de Caxias do Sul notificou, nesta sexta-feira, a ocorrência de mais 14 óbitos por complicações da Covid-19. A cidade totaliza 1.020 mortes, sendo 556 homens, entre 20 e 97 anos, e 464 mulheres, entre 28 e 99 anos.

O município teve até agora 52.117 casos positivos de coronavírus. Desses, 48.617 recuperados, 2.219 estão em isolamento domiciliar, 135 pacientes de Caxias em enfermaria, 126 pacientes em UTI e 1.905 aguardando resultado.

A ocupação de leitos de UTIs na rede particular está em 94%. Na rede pública está 107%. Até o final da tarde desta sexta-feira, 30 pessoas aguardavam por um leito de UTI pelo SUS. Com relação a vacinação 132.023 pessoas foram imunizadas com a primeira dose e 57.877 pessoas vacinadas com a segunda dose.