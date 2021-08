CCR ViaSul realiza reordenação do tráfego em Estrela a partir desta terça-feira

publicidade

Conforme informado pela CCR ViaSul, a partir desta terça-feira, o tráfego em Estrela será modificado. O retorno na altura do km 352,6 da BR 386 será fechado, após tratativas com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e em função de adequação em relação ao IPR 718 – Manual de Projeto de Interseções do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), de forma a garantir a segurança viária e reduzir os acidentes.

A concessionária comunicou que foi reforçada a sinalização nas proximidades do trecho por meio de mensagens em seus painéis eletrônicos, cones e outros dispositivos de segurança. Ainda, foram afixadas faixas no local, previamente, de forma a antecipar a orientação dos usuários.

Com a nova reordenação do tráfego, os retornos deverão ser feitos nos seguintes locais: pista sentido Sul (Interior/Capital), motoristas deverão seguir até o retorno na altura do km 354; pista sentido Norte (Capita/Interior), motoristas deverão seguir até o trevo na altura do km 351.

A previsão é de que tais ações levem cerca de 20 dias para conclusão. A CCR ViaSul ainda reforça que não haverá bloqueios no tráfego no local. Mais informações estão disponíveis pelo Disque CCR ViaSul no telefone 0800 000 0290 ou acesse no site da concessionária.

