CDL Caxias destina R$ 500 mil ao Hospital Geral do município

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul doou nessa quinta-feira R$ 500 mil para as obras de ampliação do Hospital Geral (HG). O Presidente da CDL Caxias, Renato Corso, frisou que a doação ao HG diz respeito às 4,3 mil empresas associadas à CDL e ressaltou a importância de colaborar com a saúde pública. "Temos só elogios a esse trabalho feito pelo HG. Somos e sempre seremos parceiros dessa causa", ressaltou.

O diretor do HG, Sandro Junqueira, destacou a importância de buscar mais recursos para a ampliação, inclusive solicitando ajuda da bancada federal no Congresso Nacional com a liberação de emendas. Na segunda-feira, às 9h, o diretor falará sobre o tema de forma remota com todos os vereadores caxienses.

Na campanha para a busca de recursos ao HG já estão garantidos R$ 11 milhões, sendo que o necessário para a finalização é R$ 37 milhões. Junqueira ainda anunciou que já estão garantidos R$ 784 mil para a construção da passarela que vai interligar as estruturas dos prédios. Para saber mais sobre a campanha basta acessar a #todospelohospitalgeral.

A ampliação do complexo hospitalar possibilitará a expansão de 70% da área física e 60% da capacidade. Dos atuais 237 passará para 355 leitos, sendo destes 275 de internação e 80 para UTIs adulto, pediátrica e neonatal. O acréscimo de 118 leitos permitirá a criação de 87 novas vagas de internação e 31 de UTIs. O HG atende 100% SUS a pacientes de 49 cidades da região da Serra e Campos de Cima da Serra, o que corresponde a cerca de 1,2 milhão de habitantes.