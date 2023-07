CEEE Equatorial explica valores mais altos em faturas nas vilas Santo André e Amazônia

publicidade

A CEEE Equatorial informa que adota, em toda a área de concessão, medidas e inspeções para melhorar a segurança, a qualidade e a confiabilidade no fornecimento de energia elétrica. A empresa se posicionou após o encontro, nesta semana, com moradores das vilas Santo André e Amazônia na Câmara de Vereadores, após reclamações sobre valores de faturas considerados acima do consumido.

Em algumas situações, segundo a CEEE Equatorial, após essas vistorias, “constatou-se a existência de clientes inadimplentes, com dívidas referentes a diversas faturas mensais emitidas em valores compatíveis com o consumo efetivo de energia, mas sem o devido pagamento”, disse a empresa, por nota.

Ainda, segundo a concessionária, “é importante esclarecer que não se trata de uma única fatura gerada com valores elevados, e sim do acúmulo de várias contas pendentes de pagamento que totalizam as dívidas”. A nota acrescenta que a CEEE Equatorial “possui um programa permanente e flexível de negociação de débitos e que está em contato com cada cliente para tratamento específico das situações” e que a companhia também desenvolve ações de combate ao furto de energia.

A empresa divulgou canais de atendimento aos consumidores que necessitarem contato

Agências de atendimentos e estabelecimentos credenciados: https://ceee.equatorialenergia.com.br/locais-de-atendimento

Agência Virtual, no site:

https://ceee.equatorialenergia.com.br

Call Center:

0800 721 2333

Whatsapp Clara:

(51) 3382-5500, para solicitar religação e informar falta de energia (basta adicionar o telefone à sua lista de contatos).

Para falta de energia, SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (UC), encontrado no canto superior direito da fatura de energia