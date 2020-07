Centro de Convivência Turma do Ique pede doações em Santa Maria

publicidade

O Centro de Convivência Turma do Ique, que tem como objetivo proporcionar momentos de lazer as crianças que realizam tratamento para o câncer, no Hospital Universitário de Santa Maria, continua com suas atividades. Nesta semana, reiniciou a campanha em busca de apoio da população. Segundo o administrador, Gusmão Nunes de Brito, as crianças de diversas cidades do Rio Grande do Sul participam das atividades no Centro. “Estamos fazendo uma triagem, sendo que as que tem tratamento continuado participam das atividades e as que estão com tratamento controlado são monitoradas através de contato com as próprias residências,” informa o administrador. “Os contatos são realizados por telefone e e-mail,” destaca Gusmão.

A Turma do Ique é um projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) que oferece apoio a crianças em tratamento, no Centro de Atendimento à Criança e Adolescente com Câncer (CTCriaC), e a seus familiares. Criado pelos funcionários do Serviço de Hematologia-Oncologia do Hospital Universitário, ele atende crianças e adolescentes, de 0 a 21 anos, diagnosticados com câncer.

O projeto se mantém com doações, muitas delas vindas do abatimento do Imposto de Renda (IR). Qualquer pessoa física que precisa pagar ou restituir o Imposto de Renda e que faz sua Declaração Anual no Formulário Completo, pode destinar até 6% do seu imposto devido para o Programa Turma do Ique. As doações são feitas por meio do Conselho e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Maria (Condica). O contato com a sede do Centro pode ser feito pelo telefone (55) 3213-1872.