Centro Materno Infantil realiza vacinação em horário estendido até sexta-feira em Campo Bom

publicidade

Para avançar na imunização infantil contra a Covid-19, o Centro Materno Infantil, em Campo Bom, atenderá em horário estendido até a próxima sexta-feira. A aplicação das doses ocorre das 8h às 20h, sem fechar ao meio-dia, mediante agendamento pelo telefone (51) 3598-4130.

Neste momento, a imunização ocorre para crianças com 9 anos ou mais, além dos grupos anteriores, como o dos pequenos de 5 a 11 anos com comorbidades. De acordo com as orientações da Anvisa e do Ministério da Saúde, a CoronaVac foi incluída na vacinação infantil e é a vacina aplicada, bem como as doses pediátricas da Pfizer. O CMI fica na rua São Paulo, 235, no centro da cidade.

A presença de um responsável é obrigatória para que a criança seja vacinada, além da apresentação do Cartão SUS, carteira de vacinação e, no caso de crianças com comorbidades, o laudo médico. Após a aplicação, o pequeno vacinado recebe o certificado de “Herói Mirim” pela coragem.

Veja Também