Chapecó passa de 100 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19

publicidade

A Prefeitura de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, anunciou que ultrapassou a marca de 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. Com 12 mil doses aplicadas nos últimos quatro dias, sendo quatro mil somente na terça-feira, o município passou das 100 mil pessoas que tomaram pelo menos uma dose de vacina contra a Covid.

Segundo o prefeito João Rodrigues, são 98.697 chapecoenses que receberam a primeira dose e 3.609 que receberam a dose única, da Janssen. “Isso dá 102.306 pessoas, o que corresponde a 53,39% da população adulta do município, que segundo estimativa do IBGE são 224 mil habitantes”, disse. Rodrigues informou que, além disso, 29.478 pessoas já receberam também a segunda dose. Na última quarta-feira, foram imunizadas pessoas com 37 anos. Nesta quinta-feira, estão sendo vacinados moradores com 36 anos. “Chapecó vem liderando a vacinação por faixa etária graças ao trabalho ágil da Secretaria de Saúde, que não deixa vacina parada na geladeira”, observa.

O prefeito disse que o município será uma das primeiras cidades a vencer a pandemia, pois aplica vacina, faz teste e faz tratamento das pessoas infectadas. Conforme o gerente de Vigilância em Saúde do município, Rodrigo Momoli, a rapidez da vacinação vem sendo garantida graças à agilidade no sistema de agendamento, que é aberto tão logo os lotes de vacinas são recebidos, além do controle das doses, que permitem abrir novos grupos assim que há disponibilidade de doses.

Veja Também