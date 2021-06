Chapecó vacina pessoas com 53 anos e 54 anos nesta sexta-feira

publicidade

A Prefeitura de Chapecó anunciou que pessoas com 53 e 54 anos serão vacinadas contra a Covid-19 nesta sexta-feira. Já no sábado, a imunização beneficia moradores de 52 e 51 anos. O agendamento deve ser feito no site da prefeitura. Os horários são das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Segundo o gerente de Vigilância Epidemiológica, Rodrigo Momoli, Chapecó tem acelerado a vacinação de forma significativa nos últimos dias. “Assim que as doses chegam, estamos vacinando o mais rápido possível”, disse. Momoli informou que já foram aplicadas 90 mil doses, sendo 67 mil de primeira dose e 23 mil de segunda dose. O município do Oeste de Santa Catarina possui 224 mil habitantes.

Os locais de imunização, na sexta-feira são o Centro Estratégico de Vacinação (Centro de Eventos) e os postos de saúde do bairro Santa Maria, Bela Vista, Efapi, Cristo Rei, Santo Antônio e Jardim América. No sábado, a imunização ocorre nos mesmos locais, além das unidades de saúde do bairro Saic, Norte, Oeste, Leste e Seminário.

Para quem tem mais de 55 anos, a vacinação está sendo feita nos postos de saúde do Santa Maria, Leste, Oeste, Bela Vista, Efapi, Norte e Santo Antônio. Os horários são das 8h às 11h20min e das 13h às 16h10min. O agendamento para este público está esgotado. Mas eles podem se agendar na sexta-feira, ou no sábado. Os garis estão sendo vacinados nesta quinta-feira, na Unochapecó.

Na sexta-feira, abrirá novamente para professores, também na Unochapecó, das 8h às 11h e, das 13h às 16h. Este público já está 90% vacinado.

Nesta quinta-feira, mais duas pessoas morreram em decorrência do coronavírus em Chapecó. Segundo a Secretaria da Saúde, as vítimas da doença são um homem e uma mulher. A primeira vítima foi um homem, de 35 anos e o outro paciente, uma mulher de 57 anos. Ambos estavam internados no HRO. Chapecó contabiliza 628 mortes pelo Covid-19.

Veja Também