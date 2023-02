Chuva avança pelo RS deixando estragos no Norte do RS

publicidade

O tempo mudou no Rio Grande do Sul ao fim da tarde desta quinta-feira, com o aumento de nuvens e chuva em diversas regiões, de acordo com a MetSul Meteorologia. Em Marau, no Norte gaúcho, o temporal de vento causou o destelhamento de um pavilhão na comunidade Linha 25, além de queda de árvores. Alguns objetos foram arrastados pela força do vento. Embora os danos materiais, não houve feridos. Os produtores rurais relataram mais de 100 mm de chuva em seus pluviômetros, segundo a MetSul.

Os municípios de Vacaria e Santa Rosa também registraram grandes volumes de chuva nesta quinta-feira. Os acumulados de chuva até o começo da noite desta quinta-feira na rede do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres eram de 89 mm em Vacaria, 48 mm em Redentora, 32 mm em Passo Fundo e Santa Rosa, 24 mm em Lagoa Bonita do Sul, 12 mm em Itaqui, 11 mm em Encruzilhada do Sul e 10 mm em Horizontina.



Já pela rede do Instituto Nacional de Meteorologia, os volumes até o começo da noite de hoje eram de 61 mm em Vacaria, 29 mm em Passo Fundo e São José dos Ausentes, 25 mm em Encruzilhada do Sul, 16 mm em Torres, e 12 mm em Palmeiras das Missões e Cambará do Sul. As demais estações ou não registraram chuva ou tiveram menos de 10 mm.

Agora, a chuva avança pelo Estado chegando na maioria das regiões. No entanto, ela deve ser irregular e mal distribuída nesta sexta-feira. Apenas pontos isolados podem ter chuva forte e torrencial. A MetSul mantém o alerta para risco de temporais isolados de vento forte e granizo, mas o risco de tempo severo não é elevado e qualquer ocorrência será bastante localizada. "Estes temporais podem trazer chuva torrencial com elevados volumes em curto período de forma muito isolada, gerando o risco de alagamentos e inundações repentinas", destaca a empresa especialista em meteorologia.

CEEE aumenta efetivo para atender ocorrência durante temporais

Frente à previsão de temporais em novas regiões, a CEEE Grupo Equatorial comunicou, na noite desta quinta-feira, que aumentou o efetivo nas ruas para atender possíveis ocorrências nesta sexta-feira. "A companhia de energia se prepara para as intempéries, como a queda de objetos e árvores de grande porte sobre a rede, e deslocamento com agilidade mesmo em situações de alagamentos", disse em nota.