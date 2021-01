Chuva causa pequenos estragos nas cidades da Região Metropolitana

publicidade

O temporal que passou rapidamente pela Região Metropolitana na tarde desta terça-feira causou estragos pontuais em algumas cidades. Em Viamão, o telhado da sede de um clube de futebol, no bairro Augusta, foi parcialmente arrancado. De acordo com a prefeitura, também houve queda de poste na Rua 13 de Maio, no bairro Viamópolis, mas não há registro de feridos.

Em Canoas, a Defesa registrou oito ocorrências. Entre elas, três destelhamentos nos bairros Guajuviras, Marechal Rondon e Rio Branco. Outras cinco quedas de árvore aconteceram nos bairros Rio Branco, Harmonia, Mato Grande, Mathias Velho e Niterói.

Em Alvorada, segundo apontou a coordenadoria da Defesa Civil do Município, apenas uma solicitação com demanda para auxiliar em um caso de destelhamento. O fato aconteceu na Rua Gaviões 481, no bairro Jardim Algarve. Em Esteio houve dois registros de queda de árvore. Uma delas atingiu parte de uma moradia, danificando uma das paredes.

