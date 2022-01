Chuva eleva nível do rio dos Sinos em São Leopoldo

publicidade

A Defesa Civil de São Leopoldo fez a medição do nível do rio dos Sinos, que na manhã desta terça-feira, na régua da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) marcava 1,33m, por volta das 10h15min. Ainda conforme o coordenador técnico da Defesa Civil de São Leopoldo, Fabiano Camargo, o total acumulado de chuva nas últimas 24h é de 56mm.

A precipitação das últimas horas alivia em parte a situação angustiante do nível do Sinos, uma vez que o a média considerada normal é entre 2 e 2,5 metros. Camargo alerta também que a tendência é de que a elevação prossiga pelo menos nos próximos dois dias, mas com a volta do clima seco o rio deve novamente baixar de nível. Com isso, segue o apelo da prefeitura e do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) para que a população mantenha o uso racional da água, pois o processo de tratamento da água é criterioso e caro.

