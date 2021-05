Chuva provoca alagamentos e estragos em Uruguaiana

publicidade

A Defesa Civil de Uruguaiana e equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural (SEMIUR) auxiliam a população, nesta sexta-feira, para amenizar as consequências provocadas pelas chuvas registradas no município nas últimas 36 horas. Os principais pontos de trabalho para combater alagamentos em vias públicas e moradias foram nos bairros Cidade Alegria, Santo Inácio, União das Vilas, Cabo Luís Quevedo, São Miguel e Santana.

De acordo com a coordenadoria da Defesa Civil, já foram 125mm de chuva nas últimas 24h. O principal problema enfrentado pelas equipes é a quantidade de lixo descartado de forma irregular que entope os bueiros e bocas de lobo da cidade. Há enxurradas e alagamentos em determinados pontos do perímetro urbano. Uma motocicleta chegou a cair em uma sanga, no bairro Cidade Nova.