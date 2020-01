Chuva traz novo ânimo para a região do Médio Uruguai

publicidade

As chuvas registradas nesta quarta e quinta na região do Médio Uruguai aliviam a falta de umidade das lavouras de soja, pastagens e milho plantado. A temperatura caiu para 24ºC, contrapondo com o forte calor dos últimos dias nesta parte do Estado quando os termômetros chegaram a marcar 36ºC. A neblina tomou conta das baixadas, proporcionando um novo visual.

Segundo dados da estação Metereológica do INMET, instalada no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Frederico Westphalen, as precipitações somaram 40 milímetros. Nesta manhã, a Corsan de Frederico Westphalen suspendeu, momentaneamente, a captação de água pelo sistema alternativo do rio Fortaleza, em Seberi.

“A vazão do rio Pardo aumentou de forma considerável após as chuvas e, por isso, neste momento suspendemos a captação de água do rio Fortaleza”, disse o gerente da Corsan, Daniel Piovesan Uliana.

O presidente da Cooperativa Tritícola Frederico Westphalen (Cotrifred), Elio Pacheco, disse hoje que a chuva traz um novo ânimo. “Foram registradas chuvas em toda a região e que favorecem muito a soja e pastagens, além de proporcionar um clima mais positivo e animador para todos”, observa.