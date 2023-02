Chuvas afetam abastecimento e deixa regiões sem água em SP

publicidade

As fortes chuvas entre sábado (18) e domingo (19) afetaram o sistema de abastecimento de água de São Paulo. Segundo o governo do estado, a chuva deslocou grande quantidade de lama, pedras, troncos, galhos, entre outros materiais, que reduziram a vazão da água tratada nas estações da Sabesp.

"As equipes da Sabesp atuam no restabelecimento dos sistemas desde a madrugada. A companhia também disponibiliza caminhões-tanque para hospitais e situações de emergência nas regiões", afirmou o governo do estado em rede social.

Para atender emergências, a Sabesp disponibiliza caminhões-tanque. Para entrar em contato, basta acessar os canais de atendimento da Sabeps, durante 24 horas, e informar o endereço completo do imóvel pelos telefones 195 ou 0800 055 0195. Ou pelo WhatsApp oficial da Sabesp 11-3388-8000.

Em São Sebastião, litoral norte, foi ecretado estado de calamidade pública após mais de 600 milímetros de chuva em 24 horas, que inundaram casas, interditaram rodovias e provocaram deslizamentos. Na cidade vizinha de Ubatuba, uma criança de 7 anos morreu vítima de um deslizamento. A Defesa Civil de São Paulo recomenda que a população evite o deslocamento para a região do litoral norte do estado até que a situação esteja normalizada.

