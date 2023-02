Cidade de Manoel Viana divulga programação do Carnaval Maneco Folia 2023

publicidade

A administração de Manoel Viana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, prepara o município para uma das maiores festas da região que contará com shows variados e uma série de atrações. O Maneco Folia - Carnaval 2023 será realizado na Praia e Camping Rainha do Sol, durante os dias 17,18,20 e 21 de fevereiro, e além dos shows, a comunidade e visitantes poderão desfrutar do melhor que o balneário tem a oferecer, como área de lazer, desporto, camping e a área de banho que tem atraído milhares de pessoas na temporada de verão. A abertura da festa acontece na noite do dia 17/02 com o show do DJ Lúcio, das 20h às 22h.

Logo após, das 22h à 1h, a festa fica por conta da Banda Sônia Bis, e para finalizar, da 1h às 4h30min, o DJ Cruzzeo sobe ao palco da Praia. O evento contará com seguranças, banheiros químicos e apoio da Brigada Militar em todas as noites de folia. Ao total, são sete blocos confirmados de Manoel Viana, mais os blocos das cidades vizinhas.

As taxas para o acesso de veículos ao Camping serão cobradas de sexta-feira (17) a terça-feira (21).

Programação completa:

17/02 - Sexta-feira

20h às 22h - DJ Lucio

22h à 1h - Banda Sônia Bis

1h às 4h30min - DJ Cruzzeo

18/02 - Sábado

20h às 22h - DJ Lucio

22h à 1h - Marcelo e Marthielo

1h às 4h30min - DJ Paulo

20/02 - Segunda-feira

22h à 1h - DJ Lucio

1h às 4h30min - DJ Cruzzeo

21/02 - Terça-feira

18h às 19h30min - Matine

20h às 23h - Hemerson Mendonça

23h às 2h30min - DJ Paulo