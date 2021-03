Cidades do Vale do Paranhana farão barreiras sanitárias

publicidade

A partir de um acordo regional, as cidades integrantes da Associação dos Municípios do Vale do Paranhana (Ampara) alinharam a realização conjunta de barreiras sanitárias nos principais acessos de suas cidades neste sábado. Segundo o presidente da entidade, o prefeito de Parobé, Diego Picucha, a medida busca conter o avanço do coronavírus na região. “Essas barreiras sanitárias buscam impedir o trânsito desnecessário de pessoas entre os municípios, bem como fortalecer ainda mais as orientações sobre precauções individuais e coletivas de saúde para nossos cidadãos”, destaca ele.

Cada município terá sua barreira nos pontos de maior concentração e movimentação de pessoas. Ao ser abordada, a pessoa deverá explicar o motivo do ingresso no município e, não sendo morador, será orientada a retornar a sua cidade de origem.

Em Parobé, as barreiras tiveram início já nesta sexta-feira em três pontos da cidade, sendo duas vias próximas aos viadutos de acesso pela ERS 239, e outro na rótula da Cohab.

Os veículos foram abordados, sanitizados na parte externa e os motoristas e passageiros receberam orientações das equipes da Secretaria de Saúde sobre o coronavírus. Além disso, a temperatura corporal das pessoas também é monitorada. Neste sábado as barreiras ocorrerão de forma simultânea das 10h às 13h e das 15h às 17h nas cidades de Três Coroas, Igrejinha, Taquara, Parobé, Rolante e Riozinho.