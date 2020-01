Cidades do Vale do Sinos proporcionam atividades no período de recesso escolar

publicidade

Estudantes das cidades do Vale do Sinos estão tendo a oportunidade de praticar atividades físicas mesmo no período de recesso escolar.

Em Novo Hamburgo, estudantes das escolas municipais participam do Projeto de Férias, desenvolvido pela Secretaria de Educação, que proporciona atividades recreativas, esportivas e de contato com a natureza. Cerca de 500 crianças, de 7 e 12 anos, participam das ações, orientadas por professores e que acontecem em cinco espaços da cidade: Sítio Recanto do Vovô, Eco Parque, Vale Dourado, Instituição Evangélica de Novo Hamburgo e Sociedade Aliança. “É a oportunidade de vivenciar novas experiências ao ar livre e em locais diferentes, além de fazerem novos amigos”, afirma a secretária de Educação, Maristela Guasselli.

A programação que começa às 8h30, quando buscam os estudantes nas suas escolas e são levados de ônibus até os locais do projeto, é dividida em grupos, para que todos possam participar das diferentes ações.

Já na cidade de São Leopoldo, como forma de amenizar o calor e proporcionar um momento de lazer, a Associação Meninos e Meninas de Progresso (Ammep), localizada no bairro Santos Dumont, está realizando um projeto para os 220 alunos, em situação de vulnerabilidade social, atendidos pela organização.

Os estudantes contam com cinco piscinas para se refrescar além da realização de atividades recreativas das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, segundo o coordenador da instituição, Fábio Bernardo. “Muitas destas crianças e adolescentes iam se refrescar no rio dos Sinos e sabemos como isso é perigoso. Inicialmente eram duas piscinas e com o tempo fomos adquirindo mais. Ano passado fizemos um projeto de revitalização do nosso pátio coberto para abrigar melhor as ações”, explica ele, destacado que o projeto de férias ocorre em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdedica).