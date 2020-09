Colégio de Uruguaiana realiza drive-thru solidário de primavera

publicidade

Os estudantes que fazem parte do Grêmio Estudantil e membros do Grupo de Voluntariado do Colégio Marista Sant'Ana, de Uruguaiana, realizam neste sábado, das 14h às 18h, o drive-thru solidário de primavera. O objetivo é arrecadar alimentos e materiais de higiene.

A ação será realizada em frente ao educandário, na rua Bento Martins. Devido a pandemia do novo coronavírus, a entrega dos donativos deverá ser efetivada de carro e respeitando todas as normas de distanciamento social.

O material arrecadado será repassado a grupos em vulnerabilidade social, com condições agravadas pelo quadro da Covid-19.