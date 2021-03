Com 100% de ocupação, hospital de Uruguaiana opera com leitos da retaguarda

publicidade

Acompanhando a tendência estadual, a UTI-Covid da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, composta por dez leitos, está lotada nas últimas 72 horas. A UTI-Geral com oito leitos também se encontra com a ocupação máxima, além de um leito da denominada UTI-retaguarda ocupado.

Um setor utilizado exclusivamente para estabilizar o paciente Covid-19 enquanto aguarda pela possibilidade de uma transferência para outro hospital do RS.

Já a Unidade de Internação Clínica - são até 45 leitos, estando no momento com 15 infectados pelo vírus sob tratamento e monitoramento. No momento, Uruguaiana anota 6.669 casos confirmados da doença, sendo 209 ativos e 113 mortes – uma por 1.123 habitantes.